Lorena Bianchetti e la nascita della figlia Estella: «Il secondo tempo della mia vita»

Con l’arrivo della sua prima, Estella, perè iniziato il secondo tempo della sua vita. La conduttrice di “A sua immagine”, su RaiUno, da poco tronata al lavoro, con l’arrivo della piccola ha vissuto un momento magico: “Appena me l’hanno data, appena ho sentito “nge”, basta: là è cominciato il secondo tempo della mia vita. Si dice: fai un salto nel buio, ma per me la sua nascita è stato un salto nella luce”.Ora si occupa a tempo pieno della figlia: “La stanchezza la sento, quella della notte, poi ... - ha raccontato in un'intervista a "Chi" - Però, non lo so, non mi pesa nulla, vedo Estelle così indifesa. Ogni mio gesto è sempre ripagato. Capisco che questo è un momento particolare della vita, il tempo si polverizza, lo spazio non ha più ragione se non quello esiguo e infinito che occupa Estelle. (…) Prima ero divorata dal tempo. Lei, non so come, è riuscita a dilatarlo e a restituirmelo, mi ha fatto questo dono. Prima ero affogata dagli impegni, adesso ci sono, sì, ho degli orari da rispettare, ma, non so, Estelle mi ha insegnato a stare ferma e ora il tempo non è più il mio padrone, ora lo vivo”.Ottimo anche il rapporto fra la piccola e il papà, Bernardo De Luca: “Lui ed Estelle sono innamorati, anche io con mio padre avevo un rapporto forte e mi piace rivederlo in loro due. Sul bavaglino della mia piccola c'è scritto: “il mio papà è il mio principe”…”.