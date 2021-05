Lorella Boccia confessa a Verissimo: «Io e Niccolò aspettiamo una femminuccia»

Lorella Boccia racconta del suo amore con il marito Niccolò Presta. Ammette di averlo fatto sudare molto ma dopo un lungo corteggiamento hanno coronato il loro sogno d'amore fino ad oggi che sono in attesa del loro primo figlio. A Verissimo racconta la sua storia d'amore scherzando sul fatto di aver fatto attendere ben 5 mesi Niccolò prima di dargli il primo bacio.

Leggi anche > Amici, Leonardo Lamacchia a Verissimo confessa: «Per anni ho nascosto la mia omosessualità, ora sono un uomo libero e ringrazio i miei genitori»

Lorella parla della mamma e spiega che per lei è un punto di riferimento e modello di vita. Ricorda del momento in cui ha scoperto di essere incinta: «A Niccolò gli ho detto di aspettare un bambino nello stesso modo in cui la mamma lo ha detto al padre di Niccolo». Poi spiega che appena si sono conosciuti Niccolò le disse che non avrebbe voluto sposarsi e avere figli: «Ci conoscevamo da un mese lui disse di amarmi ma precisò queste cose, io dissi che era presto, poi le cose sono andate in modo decisamente diverso», e ironizza: «È stato coerente. Però è vero che l'amore ti cambia».

Lorella Boccia ha annunciato la sua gravidanza sui social da poco, ma solo durante Verissimo ha annunciato che sarà una femminuccia. «Niccolò da subito mi ha detto che avrebbe voluto una femmina e si è sempre sentito che sarebbe stata una bambina», aggiunge. Poi la ballerina si commuove con le parole di Niccolò scritte in una lettera e lette dalla Toffanin.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Maggio 2021, 17:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA