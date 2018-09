Lorella Boccia e le nozze con Niccolò Presta: «Ripeterò quel sì di nuovo, senza paura»

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“Durante una produzione televisiva: io ero la ballerina di Ciao Darwin, lui lavorava dietro le quinte. Avevamo entrambi una storia lunga alle spalle e non ne cercavamo un’altra”,, presto sposa di, figlio dell’agente tv Lucio, racconta il primo incontro col suo futuro marito: “ I suoi occhi, blu, mi avevano colpito – ha raccontato a “Vanity Fair” - Poi mi ha chiesto di uscire, più volte, ma gli ho detto di no fino alla fine del programma. Lui era davvero insistente: messaggi, fiori, inviti. Finché ho ceduto, così una sera alle due di notte mi porta a cena al mare”.Ha annunciato le nozze sui social e ora c’è anche la data: “Ci siamo presi del tempo perché eravamo molto impegnati, ma adesso abbiamo trovato la data giusta: ci sposeremo nell’estate 2019 a Roma. Immagino una cerimonia intima, con solo gli amici e i parenti più stretti. E sullo sfondo migliaia di rose bianche, in ricordo della mamma di Nic. Erano i suoi fiori preferiti”.Con lui hai imparato a fidarsi degli uomini: “Non mi sono mai fidata degli uomini, Nic poi col tempo mi ha insegnato a farlo. Mi ha fatto capire che non tutti gli uomini sono per forza lo specchio del proprio padre e che, anzi, possono renderti la vita migliore. Oggi mi fido di lui al 100 per cento. Per questo quando ci siamo ritrovati lì, quella sera in Kenya, ho subito pensato: “Ok, abbiamo sofferto molto in passato, ma insieme siamo una squadra”. È stata la prima volta in cui ho detto sì senza nemmeno pensarci e presto quel sì lo ripeterò di nuovo, senza paura”.