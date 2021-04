Lorella Boccia incinta del suo primo figlio: «Adesso siamo in tre»

Lorella Boccia è in attesa del suo primo figlio. La ballerina di Amici di Maria De Filippi e oggi conduttrice ha scelto di tenere nascosto per diversi mesi il lieto evento fino a quando, come ora, non può più nascondere le sue morbide forme e così ha dato la notizia ufficiale a Verissimo.

Silvia Toffanin accoglierà la Boccia in studio per sentire le sue emozioni in questo momento. Nel corso della puntata potrebbe anche essere svelato il sesso del bambino, come ormai è consuetudine fare per le donne in dolce attesa che si confessano nel programma. L'annuncio della gravidanza è stato dato sul profilo Instagram di Verissimo e per ore la Boccia non ha detto nulla, se non commentando con dei cuori il post.

Dopo qualche ora anche la ballerina ha pubblicato una foto con il suo pancione in vista, l'ecografia del suo bambino e il compagno Niccolò Presta. «Amore ti amo non solo per ciò che sei ma per ciò che sono quando sono con te.

E adesso non sono sola, non siamo soli... adesso siamo noi tre.Respiriamo insieme una nuova vita. Ti amo», queste e sue parole sulla sua pagina social.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Aprile 2021, 18:28

