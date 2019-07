Loredana Lecciso su Al Bano: «Dall'amore clandestino alla minaccia d'aborto, ora gli voglio bene più di prima»

Melissa Satta torna con Kevin Boateng? La serata su Instagram: «Appuntamento con questo qui!»​

Nessuno sapeva della relazione tra me e lui, non potevo dire che ero rimasta incinta nemmeno ai miei genitori. Poi ebbi una minaccia d’aborto e fui costretta a rivelarlo

Sembra un paradosso, ma oggi gli voglio bene più di quanto gliene volessi prima, è una dimensione serena che non richiede alcun tipo di definizione: non voglio identificare i rapporti, li voglio vivere. I ragazzi non hanno mai sofferto le nostre scelte anche perché con i figli siamo stati più bravi, Al Bano come papà merita un 10 pieno

Mercoledì 10 Luglio 2019, 22:30

: un amore durato 18 anni, con tanto di due figli, e che oggi, anche se in modo diverso, esiste ancora. La showgirl salentina, infatti, ha raccontato tanti aneddoti, anche dolorosi, della sua storia col cantante di Cellino San Marco, ma oggi dichiara: «Non stiamo più insieme, ma ci siamo ritrovati grandissimi amici. Abbiamo cambiato dimensione, ma l’intensità è fortissima».Intervistata da Chi,racconta gli inizi della sua storia con, rivelando anche dei dettagli sconvolgenti: «». Oggi, anche se l'amore appartiene al passato,restano uniti per i loro figli, Yasmine e Albano Jr., detto Bido: «».Per amore di, la showgirl ha anche ammesso, a più riprese, di essere disposta ad avvicinarsi all'ex moglie di lui,. Anon dispiacerebbe avere una famiglia allargata, anche se, come riporta anche TvZap, scherza in modo velenoso sue le sue figlie: «Una famiglia allargata... anche a quelle. Io vivo i miei affetti e cerco di passarci più tempo possibile, mi piacerebbe essere in pace anche con le persone con cui non ho certi rapporti, ma da parte mia non c'è alcuna preclusione».Durante l'intervista alla rivista diretta da, che a meno di clamorose smentite sarà il prossimo conduttore del Grande Fratello Vip,si è lasciata anche sfuggire una dichiarazione sul reality. «Ho sempre rifiutato quando me l'hanno proposto, vi immaginate la mattina senza trucco?» - spiega- «L’unica cosa che mi tenta è il fatto che lo conduca Alfonso Signorini perché ha un animo sensibile e riuscirebbe a tirare fuori il meglio di me, ma non so se avrei il coraggio di farlo».