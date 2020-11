Loredana Lecciso a "Live Non è La D'Urso" rinuncia alle nozze con Al Bano: «Concordo, matrimonio mentale»

Loredana Lecciso, ospite di “Live Non è la D'Urso”, torna sulla questione nozze con Al Bano. Loredana Lecciso e Al Bano stanno insieme da oltre venti anni, hanno tre figli ma non si sono mai sposati. Ultimamente Al Bano ha fatto sapere che il suo matrimonio con Loredana è “mentale”.

Leggi anche > Elisabetta Gregoraci a sorpresa al Gf Vip: «Vado via, devo stare con mio figlio»

Al Bano infatti aveva riposto ai numerosi gossip riguardo a un imminente grande passo con Loredana: “Questa estate – aveva spiegato in un'intervista - davano per certo il mio matrimonio. Io non ne sapevo nulla. Non c’è in programma nulla di simile per i prossimi trent’anni Noi siamo sposati mentalmente. A cosa ti servono le carte e i timbri?”.

Ospite di “Live non è la D'Urso” Loredana ha concordato col suo compagno e messo finalmente un punto alla questione nozze. Anche lei infatti, ormai sicura di sé, è d'accordo col “matrimonio mentale”: “Concordo con Al Bano – ha fatto sapere Loredana - Sono trascorsi 20 anni, viviamo nella nostra realtà, con la nostra casa e le nostra famiglia. Al matrimonio ci tenevo, ma quando i bambini erano piccoli. Ora sono cresciuti e anche io. Sono forte delle mie certezze, della mia famiglia e della mia vita con lui. Certo al tempo mi avrebbe fatto piacere, ma oggi le cose stanno in maniera diversa”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Novembre 2020, 00:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA