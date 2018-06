Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Loredana Lecciso continua a far parlare di sè senza mai offendere o criticare nessuno. Mentre Al Bano in tour in Australia frena Romina Power: «Dice di amarmi ancora. Il mio pensiero non corrisponde al suo. Ora devo fermarmi», l'ex compagna si rilassa in Sardegna con un'amica speciale, Francesca Pascale.Entrambe biondissime e belle, la Lecciso e la fidanzatadi Silvio Berlusconi scattano un selfie molto apprezzato dai fan. Su Instagram la showgirl scrive "Amiche per sempre" e in tantissimi commentano favorevolmente la voglia di rinascita della Lecciso .