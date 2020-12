Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi: «Quando ero incinta rischiai seriamente di perderla»

Loredana Lecciso parla della figlia Jasmine Carrisi, nata dalla sua relazione con Al Bano. Jasmine Carrisi ora è in tv assieme al papà nelle vesti di giudice a “The Voice Senior”, ma Loredana Lecciso ricorda i momenti di paura prima della sua nascita: “Quando ero incinta rischiai seriamente di perderla”.

Loredana Lecciso racconta la sua gravidanza: “Ho rischiato più volte l’aborto – ha raccontato in un’intervista a “Grand Hotel” - e sono stata costretta a letto per settimane. Nessuno sapeva che ero incinta, io e Albano stavamo insieme da appena sei mesi. Neppure mio padre, che è medico, era al corrente della mia gravidanza”.

Tutto è poi andato per il meglio, ma per Jasmine Carrisi la mamma Loredana Lecciso ha comunque un senso di protezione particolare: “Sono state settimane di paura. Da piccola era tanto, tanto dolce. Mi ricordo che la portavo a dormire con me, nel lettone, e lei voleva appoggiare la testa sul mio petto. Credo che volesse sentire il battito del mio cuore”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Dicembre 2020, 22:57

