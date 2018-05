Domenica 20 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Loredana Lecciso è ospite da Barbra D'Urso per raccontare del suo rapporto con Al Bano e cercare di spiegare le dichiarazioni fatte recentemente dal cantante in merito alla loro unione. Al Bano ha dichiarato che i due avrebbero vissuto da separati per 15 anni e che il loro amore, vero, è durato solo 3 anni, ma la Lecciso vuole chiarire.Nell'intervista il cantante ha chiarito che il rapporto tra i due si è incrinato dopo che è stato lasciato durante l'Isola dei famosi nel 2005: «Loredana non era ancora divorziata per questo non ci siamo sposati. L’incomoatibilità e l’immediatezza con cui mi ha detto "lo lascio" hanno segnato la parola fine e siamo andati dall’avvocato. Perché abbiamo smentito sempre le crisi? Per i figli, oggi sono grandi e anche se meritano lo stesso rispetto possono capire. Nessuna irruzione di Romnia ha inciso, a Cellino lei possiede una casa, io non voglio riaprire la guerra con lei. Ci sono alle spalle 5 anni di interviste, la Lecciso ha l’arte della parola: ha descritto Romina come una distruttice di famiflie ma non si può distruggere una coppia già disunita. A me e Romina ci lega una tragedia grande come la perdita di un figlio. Non voglio riaprire la guerra».Le parole del cantante scuotono Lorendana che replica: «Probabilmente ha detto delle frasi eccessive perché si trovava in un momento di caos», spiega chiarendo che il loro amore è durato per tutti i 18 anni in cui sono stati insieme. «Ha detto delle cose eccessive», prosegue, «non lo difendo perché sono buona e lo voglio proteggere a tutti i costi, ma perché mi fido di lui, della sua buona fede e so che se gli avessi chiesto di smentire lo avrebbe fatto».Poi la Lecciso parla delle dichiarazioni di Romina: «Non è bello quello che dice di Al Bano, quando dice che lo ha sempre amato, lede la sua figura e quella di Al Bano. In questo modo fa credere che lui sia stato bigamo, se ha questi sentimenti per lui è bene che li tuteli, anche per rispetto suo, e anche per me». Poi Loredana invita Barbara ad invitare Romina nel suo programma e la D'Urso lancia la frecciatina: «Credo di non esserle molto simpatica, l'ho invitata varie volte ma non è venuta. La invito di nuovo, poi se non verrà faremo il famoso 22% senza di lei».