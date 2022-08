Loredana Lecciso diventa nonna: «Brigitta avrà una famiglia tradizionale»

Novità in arrivo per la famiglia di Loredana Lecciso. In un’intervista rilasciata a Novella 2000 la compagna di Al Bano Carrisi ha confermato l’imminente matrimonio della figlia Brigitta, avuta dall’ex marito Fabio Cazzato. La ragazza si sposta tra l’Italia e il Kenya, dove vive il suo compagno Yan. Loredana ha raccontato che le nozze di Brigitta Cazzato si terranno in autunno inoltrato con rito civile. Per il rito religioso toccherà attendere l’estate 2023 e si preannuncia un grande evento.

Leggi anche > Ilary Blasi dopo le vacanze torna a Roma (ma non da Totti). «Ecco a chi darà la sua prima intervista»

A tal proposito Loredana Lecciso ha dichiarato: «Auguro a mia figlia di avere una vita bella, il più lineare possibile. Una famiglia tradizionale che possa durare il più possibile». Loredana Lecciso non ha mai nascosto di essere una fan della famiglia tradizionale. Conoscendo bene la realtà di quella allargata sa quanti sacrifici e compromessi richiede. Per fortuna col tempo la bella pugliese è riuscita a creare un equilibrio molto solido con Albano.

Infatti, Loredana sogna di diventare nonna: «Al momento Brigitta non è in attesa, ma mi piacerebbe molto diventare una nonna, mi impegnerei e sarebbe una grande gioia».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Agosto 2022, 22:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA