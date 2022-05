Londra, per celebrare la regina Elisabetta gli autobus si colorano di viola

Anche gli autobus a Londra cambiano look in occasione del Giubileo di Platino della regina Elisabetta. Per celebrare i 70 anni di regno della sovrana più longeva della storia, dopo l’inaugurazione della linea della metropolitana intitolata per l’occasione Elizabeth Line, una flotta di bus londinesi scende in strada con la nuova livrea: viola con finiture bianche ed il logo ufficiale del Giubileo. Otto autobus commemorativi che attraverseranno il centro della città sfiorando i luoghi più rappresentativi della famiglia reale come Kensington Palace e l'Abbazia di Westminster. Gli autobus viola, riporta London World, fanno parte di una serie di omaggi alla regina Elisabetta organizzati dall'azienda di trasporto londinese. Messaggi celebrativi verranno trasmessi sulla linea Jubilee, sulla linea Elizabeth e nelle stazioni che hanno un collegamento reale nel loro nome, come Queen's Road.

«Siamo lieti di commemorare l'incredibile successo di sua maestà che sarà il primo monarca britannico a celebrare un Giubileo di platino» ha detto Andy Lord, direttore operativo di Transport for London (TfL). «Spero che i londinesi e i turisti si divertano a guardare i nostri bus celebrativi e le attività organizzate nelle stazioni, - ha aggiunto - sfruttando al massimo ciò che la capitale ha da offrire durante il fine settimana festivo. Tutti i trasporti pubblici di TfL funzioneranno senza chiusure e la linea Elizabeth effettuerà un servizio speciale la domenica del fine settimana del Giubileo». L'azienda di trasporti londinese, TfL , ha assicurato corse regolari durante l'intero fine settimana del Giubileo, consigliando comunque di controllare prima di mettersi in viaggio, poiché le strade potrebbero essere più trafficate del solito: alcune del centro di Londra inoltre saranno chiuse per le celebrazioni. «Londra non vede l'ora di ospitare le storiche celebrazioni del Giubileo di platino a giugno e sarà emozionante vedere gli autobus celebrativi del TfL nelle nostre strade» ha detto Seb Dance, assessore ai Trasporti cittadini, aggiungendo «gli eventi su larga scala comporteranno la chiusura delle strade nel centro di Londra, quindi consiglierei alle persone di pianificare il viaggio in anticipo prima di partire».

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Maggio 2022, 20:37

