Lodovica Comello neo mamma, ecco le prime foto col figlio Teo

Con un post dal suo account instagram Lodovica Comello ha annunciato, in piena emergenza per coronavirus, la nascita del suo primogenito, Teo. Il piccolo è figlio di Lodovica e del marito, l’imprenditore Tomas Goldschmidt, sposato nel 2017.



La conduttrice di “Italia’s got talen” è stata fotografata da “Chi” mentre esce dalla clinica Mangiagalli di Milano col marito e Teo, naturalmente dotati di mascherina, tranne il momento necessario per scattare la foto da parte del paparazzo. Una grande gioia in un momento non facile, come la stessa Comello ha ammesso: “Ci sentiamo felici e molto fortunati”.



Ormai prossima al parto, la conduttrice ha scelto di passare gli ultimi giorni di gravidanza chiusa in casa ancora prima delle recenti disposizioni del Governo, intrattenendo i suoi follower con i podcast de “L’asciugona”: “In queste ultime settimane ho lavorato – aveva spiegato - rigorosamente in smart working, per voi (e senza nemmeno sapere che sarebbe scoppiata un'epidemia e saremmo state tutte in casa a girarci i pollici!!). L'asciugona, in slang milanese, è una che parla, parla, parla...”.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Marzo 2020, 16:05

