Lizzo e le foto hot del lato B su Instagram: boom di like. «Sei un'ispirazione»

La cantante americana Lizzo è tornata a far parlare di sè dopo aver pubblicato alcuni scatti hot sul suo profilo Instagram. Lizzo è da sempre stata presa di mira a causa del suo fisico, ma lei non ha mai prestato attenzione agli insulti degli hater che la criticavano per il peso, dicendole che lei è «troppo grassa».



La cantante ha preferito non rispondere e, piuttosto, far parlare la sua musica dove parla di amare il proprio corpo per come è. Nell'ultimo periodo Lizzo si trova in giro per il mondo con il suo tour, che ha fatto tappa anche a Milano. Alcuni utenti hanno commentato il suo aspetto fisico su Twitter chiedendosi: «Come fa ad essere così grassa nonostante sia in tour mondiale e sul palco si muova sempre. Forse mangerà solo cibo spazzatura». Ecco come ha risposto.

La risposta di Lizzo

Lizzo ha risposto a questi hater con un TikTok in cui dice di aver smesso di mangiare cibo spazzatura anni fa e di seguire un'alimentazione vegana, sana e corretta. La cantante ha anche detto che nessuno dovrebbe vergognarsi del proprio corpo, ma accettarlo e venerarlo in tutte le sue forme. In seguito, poi, ha pubblicato alcuni scatti hot sul suo profilo Instagram con la didascalia: "Never beating the fat-ass allegations", ovvero, parafrasando, "Mai farsi abbattere dagli insulti sul c*lo".

La risposta dei fan

I fan sono impazziti e hanno subito commentato le foto della loro beniamica, riempendola di complimenti e ringraziandola perché con le sue parole e le sue azioni ispira tutti a lavorare sull'amore per il proprio corpo. «Sei un'ispirazione per tutti noi»

