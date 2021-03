Live Non è La D'Urso, Rosalinda Cannavò dopo il Grande Fratello Vip: «Carnefice di me stessa. Aspetto un passo di Dayane Mello»

Rosalinda Cannavò dopo il Grande Fratello Vip va ospite a “Live – Non è La D'Urso” di Barbara D'Urso. Rosalinda Cannavò ha parlato della sua esperienza nella Casa, dei suoi ex, da Massimiliano Morra a Gabriel Garko, dell'ex amica Dayane Mello e, assieme alla mamma, della sua passata lotta con l'anoressia.

GFVIP, ROSALINDA CANNAVO': «NON VITTIMA MA CARNEFICE DI ME STESSA»

Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip è stata accusata di aver giocato a fare la vittima: "Non sono vittima – ha spiegato ai microfoni di “Live Non è La D'Urso - sono stata carnefice di me stessa. Il peso delle menzogne mi ha battuto giù psicologicamente, ho solo raccontato la mia storia senza fare mai a vittima".

Massimiliano Morra, suo ex coinquilino e fidanzato a favore di stampa l'ha denunciata: "Su Massimiano Morra ho preso uno scivolone come ne ho fatti altri nella Casa, mi prendo la querela ma non mi pento di nulla. Con Gabriel Garko invece siamo grandissimi amici".

Ora è la compagna di Andrea Zenga, ma Rosalinda Cannavò doveva ancora sistemare la situazione col fidanzato Giuliano, che l'aspettava fuori dalla Casa: "Il mio ex l'ho visto sue giorni fa, mi sembrava giusto dirgli quello che pensavo a quattrocchi. Gli ho spiegato che sto provando sentimenti per un'altra persona, lui ha capito".

ROSALINDA CANNAVO' E LA LOTTA CON L'ANORESSIA

Rosalinda Cannavò ha incontrato la mamma Giuseppina che non vedeva da 7 mesi. La madre le è stata accanto durante la sua lotta con l'anoressia: "Sono stata crudele con lei, non capivo la sua sofferenza. Era concentrata su me stessa e la determinazione di volerla fare finita. E' durata 5 anni, la fase in cui pesavo 32 chili circa due anni. Ho fatto tutto, nascondevo il cibo, lo buttavo. Quando mi seguivano gli specialisti trovavo comunque modo per non mangiare..."

ROSALINDA CANNAVO' E DAYANE MELLO

Rosalinda Cannavò ha anche parlato della sua speciali amicizia con Dayane Mello: "A Dayane ho voluto e voglio un bene dell'anima. L'ultimo periodo non mi aspettavo tutte queste cattiverie nei miei confronti. Per lei ci sono sempre stata, lei mi ha detto cose gravi. Ci sarà modo di vederci, in questo momento come amica non le devo più dimostrare niente. Sono un po' orgogliosa in questo momento, aspetto un suo passo”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Marzo 2021, 13:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA