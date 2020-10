Live Non è la D'Urso, Fabrizio Corona: «Storia con Asia Argento per rilanciare i personaggi. Francesco Monte e Giulia Salemi,,,»

Fabrizio Corona a “Live Non è la D'Urso” da esperto di gossip parla delle finte relazioni per ragioni pubblicitarie, facendo un accenno anche alla sua storia con Asia Argento e sulla coppia, ormai da tempo separata, formata da Francesco Monte e Giulia Salemi.

Le finte relazioni appartengono al passato: “Quel modo di fare gossip fa parte dell'editoria italiana fino al 2006 – ha spiegato - le persone recitavano una parte ed erano d'accordo. Ora non esistono più. Adua Del Vesco è inventata da Garko, poi c’è stato Morra. Sono piccolo personaggi, devono baciare i piedi a chi ha organizzato tutto”.

Oggi tutto si svolge sui social: “Ora i sono fake non sono più sulle riviste ma sui social, ci sono persone che programmano figli solo in funzione dei like e dei soldi che potrebbero guadagnare. Sono personaggi che piacciono ai giovani, Giulia Salemi e Francesco Monte. Non è amore, ma a qualcuno che ha una vita piatta gli regalano un sogno. Non hanno l'intelligenza per capire. Ciò che ha sostituito le finte relazioni sono le fake news, oggi posso dire di essere fidanzato con Angelina Jolie, i siti lo riprendono e divento famoso anche in America. La mia storia con Asia Argento non era organizzata, ma è stata strumentalizzata successivamente per rilanciare i personaggi”.

