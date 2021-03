Live Non è la D'Urso, Dayane Mello e la battuta di Franco Oppini: «La figura di merd* l'ha fatta lui non io»

Dayane Mello a “Live Non è la D'Urso” ripercorre la sua avventura al Grande Fratello Vip e la sua “simpatia” per il coinquilino Francesco Oppini. A ferire Dayane Mello però è stata una battuta fatta dal papà di Francesco, Franco Oppini: “ La figura di merd* - ha spiegato - l'ha fatta lui non io”.

Dayane Mello al Grande Fratello Vip ha avuto inizialmente un buon rapporto con Francesco Oppini: “C'è stata una bella chimica – ha spiegato - eravamo super amici e ci siamo divertiti. Ho cambiato idea su di lui per alcune cose che ha detto o fatto nei confronti delle donne, e questo mi è spiaciuto molto. Nessuno dei due ci ha provato con l'altro. E' molto innamorato della fidanzata Cristina ma è un giocherellone, avrà giocato anche con altre donne, e chi lo sa!...”

Franco Oppini ha fatto una battuta, sottolineando che il figlio è stato stoico perché lui si sarebbe portato immediatamente al letto Dayane: “Non so se ridere – ha spiegato la Mello - o essere triste al commento del padre di Francesco. La figura di merd* l'ha fatta lui non io”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Marzo 2021, 00:05

