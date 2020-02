Live non è la D'Urso, Barbara D'urso furiosa con Pietro, fidanzato di Antonella Elia: «Ora basta». Pietro Delle Piane dopo essersi sottoposto la scorsa settimana alla “macchina della verità” torna nuovamente a Live Non è la D’Urso per difendersi nuovamente dalla accuse di tradimento, e soprattutto dallle foto in cui è stato paparazzato con la ex Fiore Argento. Ma la situazione è sfuggita di mano. Su Leggo.it tutti gli aggiornamenti.

Leggi anche > Non è la D'Urso: Nina Moric alla macchina della verità, fan preoccupati: «Aiutatela»

Nuovo scontro tra Pietro Delle Piane e Barbara D'Urso. Nell'ultima puntata di Live non è la D'Urso il fidanzato di Antonella Elia, che intanto è nella casa del Grande Fratello Vip, ha avuto un nuovo scontro con la padrona di casa che lo ha zittito più volte. Pietro è un fiume in piena ma commette un passo falso quando dice alla D'Urso: «Tu dici che in la tv è casa tua, ma io a casa tua ci sono stata davvero, ma quella vera a Roma a Via Cortina D'Ampezzo con Daniela». Una battuta infelice che ha fatto andare su tutte le furie la padrona di casa: «sei una persona poco educata - dice Barbara D'Urso - non conosci le basi dell'educazione non solo televisive ma anche verso una signora. NOn ti spengo il microfono perchè volo alto. Mi stavo permettendo di consigliarti di essere meno presuntuoso e soprattutto di parlare male di altre persone che non sono presenti. Ti consiglio anche di non andare in televisione così... non è mia abitudine spegnere il microfono ... e soprattutto di non permetterti mai più di raccontare dei fatti privati per fare il simpaticone, miei e di mia sorella perchè non hai fatto ridere nessuno. Detto questo lo saluto caramente, com'è? Salutami a soreta». La D'Urso chiude il collegamento e il microfono, applausi in studio e boato sui social che non aspettava altro che sentire la D'Urso fare il salulto partenopeo, ormai un cult.



SALUT’M A SORETA L’HA DETTO GENTEEEEEE L’HA DETTO DI NUOVOOOOOOOOO ME LO SENTIVOOOOOOOO #noneladurso pic.twitter.com/XoTTbtMfgy — camalow (@itsBieM) February 17, 2020

MICROFONO SPENTO✈️✈️✈️✈️✈️SALUTAME A SORETA pt 2. GRAZIE BARBARA PER QUESTO TRASH DELL’1:07. #noneladurso pic.twitter.com/zzWIMwnwzU — Acidamanontroppo (@acidamng) February 17, 2020

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Febbraio 2020, 08:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA