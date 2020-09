Live Non è la D'Urso, Asia Argento presenta la figlia Anna Lou Castoldi: «Madre pazzesca, c'è sempre stata»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 00:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

per la prima volta va in tv a "o" assieme alla figlia, nata dalla sua relazione con Marco Castoldi, in arte Morgan. Nel giorno del suo quarantacinquesimo compleanno, l'attrice presenta a Barbara D'Urso Anna Lou, recentemente entrata nella serie Netflix “Baby 3”.Anna Lou ha parenti importanti artisticamente, figlia di Asia e Morgan, nipote di Dario Argento e Daria Nicolodi: “Li amo tutti - ha raccontato - non è difficile per me. Lei è una madre pazzesca, c’è sempre stata per me. Il nostro rapporto è dominato dalla sincerità ,ci diciamo tutto, non potrei desiderare di meglio. Con lei entro in conflitto quando non mi sento capita, io magari mi chiudo, però poi ci mettiamo d’impegno e anche se ci sbattiamo la testa, alla fine ci arriviamo. La mia personalità, dicono, non somiglia né a quello di mio padre né quello di mia madre, ma a quella di mia nonna Daria”.Si è parlato di quando ha imbrattato un autobus e poi postato l’azione sui social: “Ho chiesto scusa. Il gesto è stato impulsivo, mi sono fatta 3 mesi di servizi sociali alla stazione Magliana e la cosa mi ha insegnato molto a prescindere”.