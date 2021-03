Live Non è La D'Urso, Antonella Elia torna con Pietro Delle Piane: «Però non siamo fidanzati»

Antonella Elia torna col suo ex Pietro Delle Piane. Durante Live Non è La D'Urso, Barbara D'Urso ha fatto rincontrare Antonella Elia e Pietro Delle Piane, che si erano lasciati dopo la partecipazione a Temptation Island: “Per ora non è proprio il mio fidanzato – ha spiegato la Elia - è un trombamico”.

Antonella Elia a “Live Non è La D'Urso” ha incontrato l'ex fidanzato Pietro Delle Piane, che le ha chiesto perdono e di tornare insieme: “La separazione – ha spiegato Pietro Delle Piane alla Elia - mi ha fatto cambiare in meglio. Ti volevo chiedere scusa, non ho avuto l'opportunità dopo Temptation Island. Sono scuse pubbliche per quello che ho detto e le persone che ho offeso. Era la prima volta che facevo un reality, ho fatto delle cose per fare spettacolo. Da quando mi conosci ho fatto molti errori ma ti assicuro, dato che sto facendo un percorso su di me, di poter far bene. Se mi darai l'opportunità ti farò conoscere il nuovo me, vorrei uscire da qui con te stasera”.

Antonella Elia ha accettato la proposta di Pietro Delle Piane, ma ha specificato che per ora non sono fidanzati nel senso classico nel termine: “Certo, ho bisogni di averti vicino ma non so in che ruolo. Per ora non sono la tua fidanzata, ma senza di te mi sento persa. Sei il mio trombamico”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Marzo 2021, 13:23

