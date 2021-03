Live Non è La D'Urso, Antonella Elia e la lite con Samantha De Grenet: «Stronz*, come un gatto attaccato agli zebedei»

Antonella Elia non fa un passo indietro e a “Live Non è La D'Urso” fa capire di non voler assolutamente far pace con Samantha De Grenet, con cui ha avuto un durissimo scontro durante il Grande Fratello Vip, dove sedeva sulla poltrona dell'opinionista a fianco di Pupo: "Quando la vedo trasecolo dall'antipatia. Al GF vip mi sono controllata, potevo fare peggio. E' proprio una stronz* è come un gatto attaccato agli zebedei. Meglio se non mi vuole incontrare”.

LIVE NON E' LA D'URSO, ANTONELLA ELIA CONTRO SAMANTHA DE GRENET

La fine del Grande Fratello Vip non sancisce la fine delle ostilità fra Antonella Elia e Samantha De Grenet. Antonella Elia ospite a “Live Non è La D'Urso” ha chiaramente fatto sapere di non voler aver nulla a che fare con la collega Samantha De Grenet: “Quando la vedo trasecolo dall'antipatia – ha svelato ai microfoni della trasmissione di Barbara D'Urso - Al GF vip mi sono controllata, potevo fare peggio. E' proprio una stronz* è come un gatto attaccato agli zebedei. Meglio se non mi vuole incontrare”.

Le critiche di Antonella Elia a Samantha De Grenet durante il reality erano giustificate dal suo ruolo di opinionista: “Lei mi sta sul cavolo, sono opinionista e ti faccio una critica, se mi sento dare dell'imbecille reagisco. Se fossi stata di classe come lei avrei agito in maniera diversa, ma ho reagito come si reagisce fra donne in un bisticcio cretino. Sono io che sono scesa al suo livello. Ma chi cavolo si sente? Io dico delle cose perchè Canale 5 mi ha dato il ruolo di opinionista. E' entrata dicendo alla Orlando che l'avrebbe uccisa per una pentola, poi è diventata amica di tutte. Una performance di livello, forse avrà una parte in una fiction”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Marzo 2021, 13:22

