Lino Guanciale, l'attore è diventato papà: «Benvenuto Pietro» IL POST

«Benvenuto... Non solo nelle nostre vite e nella nostra casa, ma nel mondo. Esploralo a più non posso, amore nostro, con sete di conoscenza e con gratitudine. Affiancarti sulla tua strada sarà la più dolce e la più bella delle avventure». Con queste parole e una foto postata su Instagram, Lino Guanciale ha annunciato ai follower la nascita del figlio Pietro.

Leggi anche - Elisa Isoardi, a Domenica In rivelazione sull'ex Matteo Salvini: «Quando si parla di lui mi brillano gli occhi»

«Grazie mille a tutte/i per l’invasione amorevole di auguri ❤️ Pietro è il dono più grande che la vita potesse farci. Lino & Antonella» scrive entusiasta l'attore.

Il bambino, nato il 14 novembre, è frutto dell’amore con Antonella Liuzzi, che Guanciale ha sposato nell’estate 2020 in gran segreto dopo pochi anni di fidanzamento.

La scelta del nome Pietro non è stata casuale. Si tratta infatti di un omaggio a Pietro Luzzi, suocero di Lino Guanciale. Il padre di Antonella è molto noto nel mondo della politica: è un senatore del centrodestra ed è stato sindaco di Noci, in Puglia, per due mandati consecutivi, dal 2003 al 2013.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Novembre 2021, 20:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA