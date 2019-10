Lindsay Lohan e il principe saudita bin Salman, il papà rivela: «Ecco tutta la verità»

Michael Lohan, padre dell'attrice Lindsay Lohan, ha svelato che sua figlia ha una relazione col principe saudita Mohammed bin Salman, dopo che sui tabloid erano state pubblicate speculazioni su un amore scoppiato tra i due: ma papà Lohan ha parlato di una

Nessuno scrive del buon lavoro che Lindsay fa in Siria, vogliono solo sentire le cose cattive. Ha una relazione platonica e rispettosa con lui, niente di più

«relazione platonica e rispettosa». Nelle scorse settimane si era parlato di continui regali del principe a Lindsay, compresa una carta di credito, ipotesi però smentite dall'entourage dell'attrice americana.In un'intervista al New York Post, Lohan ha detto che la figlia e bin Salman «sono solo amici». «Lindsay ha molti amici potenti in Medio Oriente: ha incontrato Mohammed bin Salman a causa del lavoro che sta svolgendo da quelle parti, sta aiutando le persone in quella regione, in particolare i rifugiati». «»,