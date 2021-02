L'ultima follia del trapper Lil Uzi Ver: diamante rosa da 11 carati incastonato in fronte, cosa 24 milioni di dollari

Un diamante da 11 carati incastonato al centro della propria fronte. Il rapper Lil Uzi Vert, 26 anni, esibisce la pietra preziosa. Il diamante rosa, costato circa 24 milioni di dollari, è stato 'inserito' al centro della fronte, come ha mostrato l'artista in una serie di video pubblicati sui social con la didascalia "Beauty is pain", la bellezza è sofferenza.

Il diamante, a quanto pare, è sostenuto da un supporto che in un secondo momento verrà sostituito da un sostegno di dimensioni più ridotte. Lil Uzi Vert, intanto, assicura ai suoi oltre 13 milioni di followers, che il diamante gli consente di muoversi "molto meglio".

Quella per i diamanti rosa è una costosa passione nata nel 2017: fu allora che il trapper seguitissimo dai più giovani ne vide uno per la prima volta e cominciò a mettere da parte il denaro per comprarlo. A svelarlo è stato lo stesso Lil Uzi Vert lo scorso gennaio: «Sono anni che pago per un diamante rosa naturale di Elliot. Questa pietra è costata così tanto che la pago dal 2017. Quella è stata la prima volta che ho visto un vero diamante rosa naturale».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Febbraio 2021, 10:05

