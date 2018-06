Lewis Hamilton, il campione di F1 in kilt per chiedere scusa dopo le sue frasi omofobe

Lewis Hamilton rimprovera il nipotino: «I maschi non si vestono da principesse»

Sabato 30 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Non posso tornare indietro, ma voglio rinnovare le mie scuse per quell'episodio»., in un servizio per GQ, ritorna sulla polemica per le sue, pronunciate nel Natale scorso durante una diretta su Instagram Stories. Il campione britannico di Formula1, infatti, ha scelto di posare cone gonne per dire no alle discriminazioni in base all'orientamento sessuale.Ricordate cos'era accaduto lo scorso Natale? Il nipotino del pilota Mercedes era comparso vestito da principessa e Lewis Hamilton si era espresso così in un video: «Sono davvero triste per questo: perché hai scelto di farti regalare un vestito da principessa? I maschi non si vestono da principesse». In quell'occasione, gli attacchi nei confronti di Hamilton si sprecarono e il giorno seguente il pilota quattro volte campione del mondo F1 si era scusato. Oggi, a distanza di sei mesi, le scuse sono state rinnovate nel servizio in cui, oltre a indossare kilt e gonne, Hamilton sfoggia preziosissimi gioielli per l'edizione britannica della rivista. Ne parla anche Metro.co.uk