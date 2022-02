Levante, a quattro mani al pianoforte con la figlia neonata: «Con la destra suono con la sinistra tengo Alma»

Il viaggio di mamma Levante è appena cominciato, ma sa già di futuro, anzi Futura. Come il secondo nome che la cantante ha scelto di dare a sua figlia Alma. A dieci giorni dal lieto evento, la musicista pubblica una propria foto al pianoforte con in braccio la bimba e lancia un messaggio di forza e speranza a tutte le madri.

Levante suona a quattro mani al pianoforte con la figlia Alma Futura

«Dieci giorni. Ritorno al piano con una mano sola e con quattro mani, con la destra suono con la sinistra tengo Alma. Mi ascolta suonare e cantare… mi ascolta non fermarmi mai e non perché non me lo conceda, è che proprio non voglio» scrive Levante accanto al dolcissimo scatto.



«La paura di questo viaggio che sembra arrestare qualsiasi donna va assolutamente allontanata.

Ho sentito dire di tutto sulla maternità (condizione individuale in cui ogni caso non è paragonabile a nessun altro) e nei racconti di molte e molti c'è spesso il retrogusto amaro del suo aspetto "invalidante"», prosegue la cantante, che settimane fa aveva detto di non aver cercato la gravidanza, ma di averla accolta con gioia.

«Non è semplice di certo. È un viaggio magico e potente che, come tutti i viaggi magici e potenti affatica e sfida la pazienza, la gioia. Ma non è una condizione "invalidante"... è vita vera, ricchezza.

Di un altro racconto ho sentito dire che "dopo" siamo "poco competitive"... scusate mi scappa da ridere» continua Levante, che con la sua testimonianza svela al mondo i suoi poteri di supermamma e dimostra che la gravidanza non toglie nulla alla donna, anzi la arricchisce. Con questa nuova consapevolezza torna a suonare a quattro mani insieme alla figlia Alma Futura. «Con il doppio della vita, con il triplo della fatica… ma che muscoli qui in cima alla montagna».

