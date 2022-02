Levante diventa mamma: la dedica speciale ad Alma Futura

Alma Futura è nata. Non c'è notizia migliore per coronare al meglio il giorno di San Valentino. Levante e il suo compagno Pietro diventano genitori della loro prima figlia a poche ore dalla festa degli innamorati. È stata la stessa cantante ad annunciare sui social di essere diventata mamma. La cantante ha ritrovato l'amore accanto a Pietro Palumbo, dopo la sua breve storia con Diodato. E il frutto del loro amore è proprio la piccola Alma Futura, nata il 13 febbraio 2022.

Con una foto della sua piccolina e una dedica speciale, arriva l’annuncio della nascita su Instagram. È poetica Levante, proprio come nelle sue occasioni. E non poteva esserlo soprattutto in questa occasione. E ai suoi follower spiega la scelta del nome.

«Il 13 Febbraio è nata Alma Futura», inizia Levante l'annuncio della splendida notizia. Poi spiega a tutti la scelta di un nome che non può essere come gli altri: «Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata. Nella stanza in cui ci troviamo stiamo vivendo una sorta di realtà aumentata e felicità esponenziale. Non mi ero mai sentita così terrena e celeste allo stesso tempo».

Dopo Levante ci tiene a ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte di questo splendido viaggio che, in realtà, è appena iniziato: «Grazie Pietro per questo viaggio, grazie al Dottor Franco Vicariotto, alla Capostetrica Stefania Del Duca, alla Dottoressa Enrica Demaria, ad Aurelia e Irene, a tutte le donne in sala parto che hanno fatto il tifo per me e per Alma».

«È stato un momento indimenticabile. Grazie al reparto di ostetricia e ginecologia Humanitas San Pio X, ci siamo sentiti sempre protetti e amati. Ecco il tuo nome ti chiamerai Alma Futura», conclude Levante.

