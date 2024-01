Leonor di Borbone, principessa con casco, sci, scarponi e tuta mimetica: chi si nasconde dietro al look militare FOTO

di Alessia Di Fiore

L'erede al trono di Spagna, la principessa Leonor di Borbone, proprio non riesce a restare confinata tra le mura del palazzo, infatti è stata recentemente avvistata a Astùn, sui Pirenei, ma non è lì per una rilassante settimana bianca in compagnia degli amici.

La principessa in tuta mimetica

La principessa si trova sui Pirenei aragonesi per un'esercitazione militare, infatti è stata fotografata dal settimanale Chi in tuta mimetica e scarponi mentre marciava sui monti alle prime luci dell'alba.

Nonostante la principessa sia la figlia del Re Felipe VI e della Regina Letizia, la vita che sta conducendo è del tutto spartana, niente confort a cui si è abituati a corte, il che rende ancora più onore alla giovane erede al trono.

Numerosi infatti i commenti sui social a favore della principessa, sotto i post piogge di emoji di manine che applaudono e faccine sorridenti.

Martedì 9 Gennaio 2024

