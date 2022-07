Leonardo Pieraccioni e il caldo, la gag social col ventilatore: cosa ha scritto

Difficile sopravvivere alle temperature bollenti di queste ultime settimane, forse però Leonardo Pieraccioni ha trovato la soluzione, o almeno così crede. Il regista, che da poco è tornato dalle vacanze in montagna, ha pubblicato nelle ultime ore un post su Instagram in cui è evidente come non ami la stagione estiva e i suoi 40 gradi.

Il post

Pieraccioni si mostra in tenuta da casa, con camicia di lino bianca, shorts e piedi nudi, di fronte a un ventilatore, con uno sguardo disperato e amareggiato. Poi scrive: «Parla con me» rivolgendosi all'apprecchio elettrico.

Il comico, non sa più come sfuggire al caldo torrido della Toscana. Prima è andato in vacanza al mare con la figlia e poi si è rilassato in compagnia della fidanzata Teresa Magni, anche lei toscana doc, in montagna. Però Pieraccioni non si è mostrato molto felice, come lui stesso ha raccontato, perchè avrebbe preferito trascorrere il resto delle vacanze in una qualsiasi spiaggia dello stivale.

Leonardo Pieraccioni non condivide molti contenuti sui social ma quando lo fa spesso prende in giro se stesso, e i follower questo lo sanno. Infatti, dopo la pubblicazione gli utenti si sono subito scatenati sotto il post: alcuni facendo riferimento a qualche citazione di un suo film e altri invece che ne condividono la disperazione, sperando in un abbassamento delle temperature nei prossimi giorni.

