Leonardo Di Caprio, la nipote dell'ex fidanzata Julianne Hough: «Mi ha raccontato che a letto...»

Leonardo Di Caprio sarebbe una delusione a letto. A raccontarlo sul social la nipote di Julianne Hough, una presunta ex fiamma di Leonardo Di Caprio: “A quanto pare a letto non sarebbe un granché!”.

Leonardo Di Caprio e le confidenze dell'ex Julianne Hough

Leonardo Di Caprio non sarebbe un asso sotto le lenzuola. A spargere la notizia sulle prestazioni dell’attore una delle sue presente ex, l’attrice Julianne Hough, attraverso l’account social della nipote. E’ stata proprio lei infatti che su Tik Tok ha riportato l’indiscrezione della parente, rendendo il video (poi cancellato) virale sulla piattaforma: “Mia zia – ha fatto sapere - è andata a letto con Leonardo DiCaprio. E, a quanto pare, non sarebbe un granché”.

La love story fra Julianne Hough e Leonardo Di Caprio risalirebbe al 2013, quando la coppia, che non ha mai confermato pubblicamente la relazione, è stata sorpresa romanticamente insieme durante il Coachella. L’attore, impegnato nelle riprese di Killers of the Flower Moon, di Martin Scorzese, è ufficialmente fidanzato con la giovanissima collega Camila Morrone.

