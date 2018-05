Bonucci torna in campo, Matteo sta meglio. "Il bimbo ha restituito umanità al tifo"

uattro candeline da spegnere, lo sguardo di sorpresa che solo i bambini sanno avere, un sollievo per il grande spavento superato. Questo è quello che si evince dall'ultimo post disuin occasione del compleanno del figlio, ma i leoni da tastiera del web sono stati in grado di rovinare un momento di gioia che il calciatore ha voluto condividere con i suoi follower.Il piccolo Matteo, che ha rischiato di morire solo qualche mese fa, ha ritrovato il sorriso e con lui tutta la famiglia dell'ex calciatore della Juventus. Il suo compleanno è stato un momento di gioia che Bonucci ha voluto condividere, ma di cui si sarà probabilmente pentito visti i commenti che ha scatenato. «Buon compleanno mio piccolo grande leoncino», scrive, ma sotto c'è chi replica in modo inappropriato: «Potevi comprargli almeno una torta con tutti i soldi che guadagni».Queste parole hanno scatenato molti altri leoni da tastiera che hanno accusato il caciatore di non aver dato una festa adeguata al bambino e che hanno approfittato per attaccarlo sul suo lavoro: insomma, un gesto carino e di rinascita è stato motivo di assurde polemiche. Nemmeno di fronte alla storia tragica del piccolo Matteo si sono arresi, fino a quando a chiudere la polemica non è stato lo stesso Bonucci che ha replicato: «La felicità non si misura dalle dimensioni della torta».