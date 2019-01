Lele Pons, l'influencer da 30 milioni di follower che fa ballare l'Italia con Celoso

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 16:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Suvanta più di 30 milioni di follower, è venezuelana e l'estate scorsa ha debuttato anche nel mondo della musica con il brano Celoso, che ha già accumulato più di 200milioni di visualizzazioni. Abbiamo incontratoper farci raccontare qualcosa in più sui suoi progetti e sulla sua vita, visto che l'Italia non è per lei proprio sconosciuta. "Vengo qui sempre per le vacanze. E ho avuto anche due fidanzati di qua, per questo ho imparato l'italiano" ci racconta. Il segreto per diventare una popstar? "Essere forte e pensare a te stessa più che agli altri. Se non stai bene con te stessa, la gente con te non sta bene" ci risponde.