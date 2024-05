Il maltempo non piace alle star: da Giulia De Lellis a Aurora Ramazzotti, tutte stanche della pioggia

di Cecilia Legardi

A Milano continua a piovere e, mentre i milanesi sono alle prese con disagi concreti delle esodazioni di Lambro e Seveso, anche le vip protagoniste del gossip si lamentano della pioggia e cercano di scampare ai malanni di stagione.

Ludovica Valli e Giulia de Lellis al riparo dal raffreddore

Questa mattina, Giulia de Lellis (28 anni) ha girato numerosi video per i social in cui mostra i passaggi del suo make-up e ha scritto ironica: «Buongiorno con un clima che mette una gioia che non vi so spiegare», mentre aggiunge un po' di blush sperando di coprire la tristezza dovuta al maltempo. Poco dopo la De Lellis ha mostrato ai suoi follower gli integratori che sta assumendo per rafforzare il sistema sanitario in questo periodo, tra cui vitamina C e zinco, che consiglia fortemente per far fronte agli sbalzi di temperatura (sempre previa consiglio del medico). Ludovica Valli, invece, è già senza voce, ma su Instagram spiega che non sa a cosa sia dovuto, perché non ha il raffreddore né mal di gola.

La buffa foto scattata da Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e del cantante Eros e mamma a sua volta, sembra esausta delle giornate fredde che la città sta affrontando. La 27enne ha catturato una fotografia di una tenera signora con una borsa di carta sulla testa per ripararsi dalla pioggia e ha scritto su Instagram: «Mi sento così». Intanto, si trova a Milano anche Melissa Satta, che si è scattata un selfie con indosso una felpa con cappuccio mentre si trova al centro estetico The Brow Bar aggiungento le emoticons della pioggia.

