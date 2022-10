LDA ricoverato, paura per il figlio di Gigi D'Alessio: «Lo affronterò col sorriso». Cosa succede

LDA ricoverato in ospedale a Roma. Il figlio di Gigi D'Alessio, anche lui cantante come il papà, fa preoccupare i fan. Il giovane ha pubblicato una foto sul suo profilo social, mostrandosi sul letto di una stanza d'ospedale: «Vi sto leggendo tutti. State tranquilli, io sto bene. Non è nulla di grave. Vi voglio tanto bene», ha scritto.

Come sta LDA?

Luca D'Alessio è stato uno dei protagonisti dell'ultima stagione di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi. Domenica avrebbe dovuto partecipare a un evento a San Severo insieme a Crytical, anche lui uscito dal programma Mediaset, ma il ricovero improvviso l'ha costretto a posticipare. «Inutile dirvi quanto io sia dispiaciuto, ma allo stesso tempo sicuro di poter dare il massimo una volta guarito», ha detto.

Sommerso di messaggi degli utenti preoccupati per le sue condizioni, ha chiarito ulteriormente la situazione tramite alcune storie. «Le cose vanno affrontate tutte con il sorriso perché se vi guardate un secondo indietro noterete quante persone stanno peggio di voi. State tranquilli perché la mia situazione è una sciocchezza e tornerò più forte di prima»

