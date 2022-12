Miss Italia 2022, Lavinia Abate orgoglio di Roma. Ma sui social critiche e insulti: «È brutta e troppo magra»

L'Italia ha ottenuto la sua nuova Miss: è la 18enne Lavinia Abate che si aggiudica la corona del 2022, simbolo della ragazza più bella del Paese. La romana ha prevalso sulle altre 21 finaliste aggiundicandosi lo scettro di Miss Italia 2022, oltre al titolo di Miss Lazio e Miss Eleganza. Sui social, però, il risultato finale non ha convinto molti utenti che non hanno perso tempo per creare un dibattito: «Questi sono i canoni di bellezza di oggi?», ha sottolineato qualcuno.

Lavinia Abate, chi è Miss Italia 2022: ha 18 anni, è di Roma e frequenta l'ultimo anno di liceo

Cristina Chiabotto mamma bis: è nata Sofia, 14 mesi dopo la sorellina Luce

Zeudi Di Palma è Miss Italia 2021: «La mia vita tra Le vele e il volontariato. Il mio calciatore preferito? Insigne»

Lavinia Abate la nuova Miss Italia

Canto, ballo e pianoforte. Lavinia Abate non ha ancora completato il liceo ma ha già un'idea precisa su cosa vuole fare nel suo futuro: «Sono creativa, determinata e molto sensibile. Spero che Miss Italia mi dia la possibilità di diventare una cantautrice e compositrice», ha dichiarato nell'intervista di presentazione per il contest di bellezza.

Lavinia ha raccontato di aver trascorso un'adolescenza difficile a causa del busto che ha dovuto indossare per 5 anni: una condizione che l’ha segnata profondamente. «Miss Italia le dà possibilità di dimostrare a sé stessa che la sua schiena non influisce sul suo aspetto estetico e di acquisire più sicurezza», si legge sul suo profilo Instagram.

Le critiche

Sotto i post del profilo Instagram della nuova reginetta si leggono i commenti e le congratulazione da parte di amici, familiari e nuovi follower: «Congratulazione, finalmente una Miss Italia romana», ha scritto un follower. Tuttavia, non mancano le espressioni infelici di alcuni utenti che non condividono la sua vittoria: «Niente di speciale», ha scritto qualcuno. «Mi aspettavo di meglio», ha aggiunto qualcun altro.

Poi, gli insulti diretti al suo aspetto fisico: «Questi sarebbero i canoni di bellezza attuali? Io vedo solo una ragazza magrissima e a dirla tutto nemmeno così bella», ha scritto lapidario un utente che ha chiosato così: «Si rendono conto dei danni che fanno alla società promuovendo canoni di bellezza simili?»

Miss Italia 2022...e sarebbero questi i canoni attuali di bellezza? Io vedo solo una ragazza magrissima, a dirla tutta nemmeno cosi bella che avrà grande visibilità e risalto tra le sue coetanee. Si rendono conto costoro dei danni che fanno questi modelli? pic.twitter.com/MFPTcO6GpT — Luka Giovagnoni (@LucaGiovagnoni) December 22, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Dicembre 2022, 12:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA