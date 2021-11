La moglie di Lautaro Martinez: «In Italia menu senza prezzi per le donne: e se volessi pagare io?»

Agustina Gandolfo, moglie di Lautaro Martinez lancia una forte critica ai ristoranti italiani. Non mette in discussione però il cibo ma alcuni menu che in alcuni locali sono differenziati tra donne e uomini. «Lo sapevate che in Italia in diversi ristoranti non mettono i prezzi sul menu che danno alle donne? E se volessi pagare io? Sono indignata», scrive in una sua Instagram Story.

La Gandolfo ha voluto esprimere il suo disappunto su quella che sembra essere un'usanza tipicamente italiana secondo la quale la donna ha dei menu senza prezzi in modo da poter scegliere liberamente le pietanze dando per scontato che la cena o il pranzo consumato verrà offerto dall'uomo che l'accompagna. Un gesto di galanteria, direbbero alcuni, o sessista, come sostiene l'influencer.

Lautaro ha prolungato il suo contratto con l’Inter fino al 2026 e per festeggiare è andato a cena con la moglie in un lussuoso ristorante nella storica Galleria Vittorio Emanuele, con affaccio su Piazza Duomo. Ma proprio in questa occasione la donna ha fatto questa scoperta che non le è affatto piaciuta. Nella sua storia ha poi concluso: «La cosa peggiore che molti italiani giustificano questo fatto dicendo che succede solo nei ristoranti di un certo livello. E quindi le donne non possono pagare se si tratta di una cena più costosa?»

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Novembre 2021, 12:40

