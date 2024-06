Laura Torrisi in vacanza a Barcellona con la figlia Martina Pieraccioni: «Due gocce d'acqua!». Ma è polemica sulla battuta

di Dajana Mrruku

Mamma e figlia, un legame unico e puro che Laura Torrisi sta costruendo con la piccola Martina, nata dall'amore con Leonardo Pieraccioni. Quale occasione migliore per fare un viaggio a Barcellona poco prima dell'inizio della stagione (troppo) calda? Laura e Martina sono partite alla scoperta della città spagnola e hanno condiviso con i follower dell'attrice alcuni dei momenti più belli. La foto mamma e figlia ha conquistato proprio tutti.

La vacanza mamma e figlia

La somiglianza tra mamma Laura Torrisi e la figlia Martina è proprio incredibile.

«Aspettavo questo momento da anni: io e te zaino in spalla e via alla scoperta del mondo!!! É stato bellissimo rivivere Barcellona con te (20 anni dopo!), vederti usare Google maps, parlare inglese nell’unica terra dove non viene parlato né capito (si parla solo spagnolo o catalano), tenere stette a noi borse e telefoni per paura di essere scippate, usare gli scivoli per entrare in alcuni negozi e girare in bicicletta tutta la città!

Non vedo l’ora di partire per nuove avventure amore mio. Tu forse un po’ meno perché come dicesti a 8 anni, sono una mamma radioattiva (intendendo iperattiva!!)», ha scritto Torrisi nel post di recap della vacanza.

Le polemiche

Il post di Laura Torrisi ha creato alcune polemiche perché secondo alcuni utenti spagnoli, la caption ironizzi e faccia di tutta l'erba un fascio: «Anche noi spagnoli parliamo inglese e non c'è bisogno per forza del passaporto per venire in Spagna». L'attrice ha risposto alla signora che ha dato inizio alla polemica, rivelando che si può entrare sia con passaporto che con carta d'identità.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Giugno 2024, 18:48

