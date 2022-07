Laura Pausini, la dolce dedica alla famiglia: «Alla nostra vacanza fatta di tramonti e abbracci» FOTO

di Federica Portoghese

Una leonessa sul palco e mamma dolcissima nel tempo libero. Così Laura Pausini si mostra al suo pubblico, il video in barca al tramonto mentre gioca con la piccola Paola diventa subito virale. A postarlo è la stessa Laura, che innamoratissima non riesce a contenere la felicità di questi preziosi momenti passati in famiglia.

"Alla nostra vacanza fatta di tramonti e abbracci, di risate e silenzi, di salti e riposo, di figli e sogni...si ritorna solo andando via", così Laura commuove i fan con la sua dolce dedica alla famiglia.

La nostra popstar si è concessa, infatti, nell'ultimo periodo una vacanza al mare, a bordo di una barca, con il compagno Paolo Carta, la loro figlia e alcuni amici. Proprio pochi giorni fa la Pausini ha fatto parlare di sè per un esilarante siparietto dove si mostra visibilmente ubriaca e ride a crepapelle, fino alle lacrime, senza riuscire a tenere gli occhi aperti. Il video, condiviso sui social dagli amici della cantante, ha fatto impazzire il web.

"Ve l’ho sempre detto che sono astemia!" aveva commentato Laura Pausini per giustificarsi della sua divertente condotta.

