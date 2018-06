Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Il nostro padre spirituale ci ha dato una tiratina di orecchie e così, davanti a questo parroco, abbiamo fatto la promessa die appena la bambina sarà in grado di portare le fedi all’altare ci sposeremo», come promessodiventata mamma lo scorso gennaio della piccola Ginevra, sposerà il fidanzatoL’ex stellina di Non è la Rai e velina, che ha anche preso parte alla prime sezione del GFvip, dopo alcun tentativo è rimasta incinta del compagno, professione fisioterapista, a 45 anni e la gravidanza per lei non è stata facile, avendo sofferto di iperemesi.L’idea del matrimonio è venuta dopo il battesimo di Ginevra, che ha da poco compiuto 5 mesi e che per un po’ rimarrà figlia unica: “Leonardo lo desidererebbe – ha fatto sapere a “DiPiù” - Gli ho chiesto qualche mese di tempo e magari ci ripenserò”,