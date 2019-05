Laura Freddi e i problemi economici, sfogo social: «Vergogna, vicenda vecchia e triste»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessuna crisi oper. L’ex stellina di “Non è la Rai" e storica velina di “Striscia l notizia”, gieffina in salsa vip nell’edizione 2016 e recentemente diventata mamma di Ginevra, dopo le numerose voci sparse sul web ha voluto dire la sua con un post dal suo account Instagram.Laura ha specificato che i riferimento ai problemi economici era legato a un fatto passato: “Come sempre sono costretta a difendermi dalle solite cattiverie che ogni tanto così quando non sanno cosa fare e cosa scrivere tirano fuori – ha scritto sul social - daro’ solo una risposta e non considero neanche i commenti sciocchi che stanno arrivando,questa è una vicenda vecchia e molto triste che riguarda un periodo complicato della mia vita che mi ha visto protagonista di qualcosa di più grande di me.non entrerò mai nei dettagli perché non ne ho mai voluto parlare proprio perché non amo i vittimismi e nella vita ho sempre affrontato tutto da sola rimboccandomi le maniche,quindi non permetto a nessuno commenti stupidì su una storia che non si conosce,e’ ormai passato remoto e non capisco perché esca ora come se riguardasse il presente ,avendo solo accennato tre anni fa questo problema ad una persona senza farne un dramma,anche se la cosa è’ stata tosta,nella casa del grande fratello,ora mi sembra stupido tirarla fuori in un modo superficiale e con frasi e affermazioni che io non ho mai rilasciato ufficialmente a nessun giornale e nessun sito, queste persone che tirano fuori questo titoli dovrebbero vergognarsi e portare rispetto,ma non mi stupisce nulla ormai del nostro mondo malato!buona vita a tutti voi grazie”.