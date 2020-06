Laura Cremaschi smentisce Giovanni Longobardi: «Altro che storia seria, solo un flirt». E lui reagisce così

Temptation Island, le coppie che parteciperanno: ci sono anche vip. Cosa vedremo a Luglio​

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 20:09

si contraddicono circa la presunta storia d'amore. Ospiti die intervistati singolarmente dal conduttoresi sono lanciati frecciatine al veleno. In una prima intervista rilasciata la scorsa settimana dal “cavaliere”, nel programma “Red Zone”, Giovanni, fra le altre cose, aveva raccontato di due storie serie e consecutive avute rispettivamente con Laura Cremaschi e poi conex gieffina.ha poi deciso di dare il diritto di replica alla ex “bonas” di “Avanti un Altro!” e di ascoltare nuovamente Longombardi. Carolina Marconi, invece, ha rifiutato l’invito.Nella puntata di Radiochat.it, andata in onda lunedi scorso, Giovanni ha chiarito con maggiori particolari la sua frequentazione con Laura e Carolina, ha aggiunto di aver frequentato un’altra donna famosa – che era riuscita a «prenderlo molto per il suo carattere», della quale però non ha voluto svelare l’identità ed ha fatto luce sul suo rapporto conLongobardi, ha anche raccontato di essere molto preoccupato per la madre che in questi giorni ha affrontato un delicato intervento in un ospedale di Bari;trafelata perché impegnata nella registrazione della sua rubrica “CREM ASK” che parla per coincidenza di amore, flirt e gelosia, in onda su Sdl.tv, ha invece, semplicemente risposto al calciatore, in maniera diretta, con la sua versione dei fatti: «Con Giovanni, c’è stata un’amicizia più di dieci anni fa, un ragazzo simpatico, un ricordo positivo ma non lo sento da anni. I rapporti seri che ho avuto per durata e convivenza sono altri, flirt e amicizia da ragazzini sono cose diverse, è stata una cosa scherzosa fra ragazzi, nulla più».Longobardi ha replicato: «Io non invento nulla e posso anche raccontare aneddoti a supporto dei fatti, come l’aver avuto le chiavi di casa di Laura e le scenate di gelosia davanti Carolina in un ristorante; Laura all’epoca non faceva parte del mondo dello spettacolo e lavorava con una sua zia, una conoscenza fra due persone semplici che si volevano bene, c’era gelosia, e di certo non è stata una semplice amicizia. Non sono in cerca di visibilità, rispetto Laura ma non è certo, da uomo penso che sarebbe stato più facile per me dire di considerare la nostra, una storia poco importante. Una donna, dovrebbe sempre dare un valore ad un rapporto. Con la Cremaschi, c’è stata una lunga frequentazione, avevamo circa 26 anni, eravamo giovani, non ragazzini. La conobbi dopo essermi lasciato con una mia ex e grazie a lei, superai quel triste momento. Non credo ci sia nulla di male nel raccontarlo, ho detto soltanto la verità, non parlo di amore ma di una storia seria che ricordo con piacere».ha voluto chiarire anche la storia con«Riguardo Carolina, non sapevo che avesse avuto una storia conl’ho appreso on-line. Lei è la donna più “semplice” del mondo, è così come la si vede. La storia con lei è stata ancora più importante di quella di Laura, con tanto di conoscenza fra famiglie. In quel periodo ci siamo incontrati più volte anche con l’attuale fidanzato,e mi fa piacere che oggi stanno insieme, anche perché a lui è sempre piaciuta».Incalzato dal conduttore di Radiochat.it, Giovanni ha raccontato di un'altra importante frequentazione con una donna famosa della quale non ha voluto però svelare il nome in quanto oggi sposata e con figli: «C’è stata un’altra storia sempre circa dieci anni fa, con una ragazza dello spettacolo molto conosciuta che oggi è sposata e ha due bambini, mentre all’epoca era fidanzata con un altro ragazzo. Una persona spettacolare, umile, senza peli sulla lingua, piena di vita. Mi prese molto per il suo carattere e insieme ci trovammo molto bene. Non voglio fare il suo nome, perché la rispetto in quanto oggi donna sposata e con figli, posso soltanto dire che ha un nome per me importante legato al mio matrimonio».Per concludere, Giovanni, nella lunga intervista radiofonica, ha chiarito ancora meglio cosa prova per: «Non ho paura dell’amore ma di me. Ho paura di non riuscire a darmi completamente. Ho paura di far soffrire, sono circa cinque anni che non mi lego con nessuno per questo motivo. Nel momento in cui mi dovessi accorgere che Veronica o chi per lei è la persona giusta, allora sarà quella definitiva e la renderò la donna più felice del mondo perché le darò, di me stesso, di tutto e di più. Veronica, oltre che bellissima è anche una bella persona e merita la mia attenzione, altrimenti mi sarei già tirato indietro».«Non c’è un tempo prestabilito - continua - per innamorarsi, può succedere in qualsiasi momento, anche domani mattina. Se dovessi perdere Veronica, per causa dell’attesa, allora significherà che non era la persona giusta. Veronica ha sofferto molto in passato e per questo mi sento anche io responsabile di una mia eventuale scelta sbagliata. Egoisticamente, potrei dirle subito di metterci insieme, lasciandola magari fra due mesi ma la farei soffrire di nuovo e questo non lo voglio. Prima della mia scelta in amore, devo essere sicuro. Ho un matrimonio fallito alle spalle e non voglio ripetere lo stesso errore. Le cose negative che ho subito fanno parte di un bagaglio di esperienze che mi devono portare a non sbagliare più. Ho 37 anni e non voglio perdere tempo, la prossima volta deve essere quella giusta».Alla domanda se si sta vedendo con la Ursida,ha risposto: «Con Veronica ci sentiamo e ci siamo visti, in questi giorni, però, sono a Bari perché mia mamma ha subito un intervento non semplicissimo. Non è un bel periodo ma appena tornerò a casa vedrò il da farsi. La mia famiglia, dice sempre che devo fare le cose con la mia testa, apprezzano Veronica e ne parlano bene perché si vede che è una brava ragazza».