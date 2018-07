Laura Chiatti contro Sandro Mayer: ​«Signore con il parrucchino, non le ho mai concesso un'intervista per il suo giornale di m**»

di Ida Di Grazia

Laura Chiatti, pancino "misterioso" sul set a Roma: trucco per lo spot o terza maternità?

Le foto pubblicate suche ritraggonocon un evidente "pancino", hanno mandato su tutte le furie l'attrice che ha deciso di rispondere a tono sui social scagliandosi duramentre contro il direttoreNel primo post, la moglie di Marco Bocci, pubblica gli scatti del magazine che la ritraggono mentre gira uno spot con uno splendido abito lungo da cui si intravedere la "pancia della discordia", e commenta così rivolgendosi direttamente a Sandro Mayer: "Ma il direttore di di più cos’ha contro di me???????😱😱😱😱perché montare una foto simile? Ogni volta che pubblica cose su di me, sono cattive, e questo sti cazzi, ma addirittura montare una pancia finta simile 🙏. Stavo girando uno spot , non credo l’avrei potuto girare con quella pancia 😱😱😱😂non ho parole.... si dia pace signor pinco pallo , e la smetta di denigrarmi continuamente. Le persone mi vedono , mi conoscono , ed è abbastanza evidente che io non sia così." Tantissimi i commenti in suo favore e c'è anche la testimonianza di un follower che dice di averla vista mentre girava uno spot e che la pancia che si vede in foto non c'era nella realtà.Non contenta, rincara la dose e pubblica una sua foto in costume da bagno che mostra i suo fisico statuario e questa volta ci va giù pesante : "Si dia piace, signore con il parrucchino che adora smerdarmi , perché non le ho mai concesso un ‘intervista per il suo giornale di m..... io purtroppp per lei ... sono così".