ROMA – Una tenera dedica d’amore da parte diper il quarto anniversario dicol marito. L’attore è stato recentemente ricoverato in ospedale e la moglie gli è stata sempre accanto, come testimoniano le immagini che i due hanno postato sul social per rassicurare i fan sul suo stato di salute.Quattro anni fa la coppia faceva il grande passo e Laura, sempre dal social, ha postato una foto del giorno delle nozze seguita dalla didascalia: “Era il 5 luglio di 4 anni fa.... davanti a Dio ci siamo fatti una promessa .... passeranno tanti altri anni, e quella promessa la rinnoveremo ogni giorno come quel giorno. Ti amo .... grazie @marcoboccireal”. Dal loro amore sono nati due figli, Enea e Pablo