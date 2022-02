Laura Chiatti, morta l'amica Elena. L'addio social: «Ciao amore mio»

Lutto per Laura Chiatti. È scomparsa oggi all'improvviso una delle sue amiche più care, Elena, a cui l'attrice ha voluto dedicare un commosso ricordo sui social.

Il lutto di Laura Chiatti

«La tua attitudine é sempre stata quella verso il volo, verso l’alto, verso la libertà, forse perché sapevi di essere una farfalla… e le farfalle tornano sempre dalle mamme. Riesco solo a darmi questa di spiegazione Elena. Che lei ti abbia richiamato a sé, per non lasciarti più» ha scritto l'attrice Laura Chiatti, addolorata per la perdita dell'amica, con cui ha condiviso gli anni dell'adolescenza.

«Sei stata la mia adolescenza, parte di una vita che avrebbe dovuto impegnarsi un po’ di più con te, eri dentro ogni bellezza, eri il suono più rassicurante di ogni canto», ha proseguito l'attrice. Non è chiaro come sia scomparsa l'amica, ma dalle parole della Chiatti sembra che la perdita sia stata del tutto inaspettata.

Laura Chiatti su Instagram conclude così il suo commosso post: «Solo 3 giorni fa ridevamo ricordando le nostre meravigliose follie. Che tu possa rinascere e che la potenza delle tue ali di farfalla possa concederti prati di maestà e volteggi facili nel cielo. Ciao amore mio».

