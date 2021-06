Laura Chiatti e Marco Bocci si sono lasciati? L'indiscrezione: «Con i bambini solo lei»

Laura Chiatti e Marco Bocci si sono lasciati? I fan di una delle coppie più amate dello star system sono preoccupati perché i due attori non si mostrano più insieme da diverso tempo. L'influencer di Instagram ed esperta di gossip Deianira Marzano ha fatto notare che non si scambiano neanche interazioni sui social. L'indiscrezione che preoccupa di più, tuttavia, è quella rilasciata da una persona che assicura di abitare in Umbria e nella stessa città della coppia.

Laura Chiatti e Marco Bocci, aria di crisi

Marzano ha raccolto la segnalazione di questa persona secondo la quale i due non si vedono insieme neanche al parco con i figli: «Capitava spesso di vederli insieme con i bambini, nell’ultimo periodo solo lei», ha fatto sapere la fonte. Sembra, dunque, che i due stiano attraversando un periodo di crisi.

Laura Chiatti e Marco Bocci

Laura Chiatti e Marco Bocci sono sposati dal 2014 e hanno due figli: Enea e Pablo, che oggi hanno rispettivamente 6 e 5 anni. Per occuparsi dei figli la Chiatti ha preferito abbandonare il suo lavoro di attrice e cantante. Recentemente è apparsa molto dimagrita. La 38enne ha spiegato di aver eliminato dei cibi che le creavano intolleranze.

