Laura Chiatti e Marco Bocci in crisi? Le parole del regista non convincono i fan

Laura Chiatti e Marco Bocci starebbero in crisi. Da giorni si vocifera che la coppia abbia dei problemi e a confermarlo, secondo alcuni attenti followers sarebbero le poche interazioni tra i due sui social. Tuttavia nelle ultime ore è emerso qualcosa in più circa la piega che starebbe prendendo la love story.

Leggi anche > Enrico Brignano e Flora Canto sono di nuovo genitori: «É nato Niccolò»

Si vocifera che la Chiatti abbia perso le staffe a causa delle attenzioni un po' troppo invadenti da parte di una collega verso Bocci. Qualcuno avrebbe notato numerosi like e commenti insistenti che pare non siano piaciuti all'attrice tanto che sarebbero addirittura spariti da Instagram. Inoltre per giorni tra moglie e marito non ci sarebbero interazioni sui social, molto strano per la coppia solitamente molto attiva. In occasione del compleanno della Chiatti Marco le ha fatto gli auguri ma il post è stato considerato un po' troppo freddo.

Non ha convinto nemmeno la foto di Laura con il marito e i figli di qualche giorno fa. La conferma che qualcosa non va sarebbe arrivata da Bocci che ha scritto: «In una coppia nel boom dei pettegolezzi chiedono tutti come sta lei e mai come sta lui. Un cuore a te che hai perso da poco un amico (Libero De Rienzo) e con il dolore nel cuore continui il tuo lavoro. E a te che sei un grande papà e un grande uomo e una bella persona mai caduta in provocazioni o altro. E sempre gentile. E ora affronti questa tournée con grande forza. Non vedo l’ora di vedere lo spettacolo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Luglio 2021, 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA