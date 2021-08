Laura Chiatti e la crisi con Marco Bocci, la risposta social dell'attrice: «I regali azzeccati...»

Laura Chiatti risponde su Instagram alle voci di crisi col marito Marco Bocci. Negli ultimi è rimbalzata sui siti la notizia di un momento di grande difficoltà nella relazione fra Laura Chiatti e Marco Bocci, ma l’attrice ha deciso di rispondere a modo suo e senza particolari polemiche dal suo account Instagram.

Laura Chiatti e la crisi con Marco Bocci, la risposta social

Dopo giorni in cui Marco Bocci e la moglie sono diventati protagonisti del gossip per una presunta crisi matrimoniale talmente profonda che vedeva ormai lui abitare in una nuova casa lontano dalla sua ormai ex, Laura Chiatti ha deciso di rispondere direttamente attraverso il suo account Instagram. L’attrice ha infatti recentemente postato una sua foto con indosso un regalo del marito, accomagnato dalla didascalia: “regali azzeccati di @marcoboccireal ❤️”. Non paga poi la Chiatti ha realizzato due stories con lo stesso post, accompagnati dai brani “Begging”, nella versione dei Maneskin e da “Due Destini” dei Tiromancino.

I follower hanno naturalmente accolto con felicità la condivisione della loro beniamina, che col regalo di Marco Bocci mette a tacere le voci di una loro possibile crisi. Semmai quello che rimproverano i fan a Laura Chiatti è l’eccessiva magrezza che mostra negli ultimi tempi.

