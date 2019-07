Laura Chiatti e il compleanno del figlio Pablo: festa dal look coordinato

Martedì 9 Luglio 2019, 22:14

Grande festa in casa Bocci per ilPablo. Il piccolo, flgio di Laura Chiatti e Marco Bocci, ha spento 3 anni e la mammaha organizzato un party con tanto di post dedica con abbigliamento coordinato, seguito dagli auguri degli amici vip.Per l’occasione infatti tanto Laura, quanto i figli Enea e Pablo, erano abbigliati con un look coordinato Minnie e Topolino, come dimostra il post condiviso dall’attrice. Gli auguri arrivano qualche giorno dopo lo scambio di dediche fra Marco Bocci e la Chiatti per via del loro anniversario di matrimonio: “Oggi sono 5 anni... – ha scritto la Chiatti sul social - magari tra 50 ci scegliamo di nuovo 😉......!felice anniversario amore @marcoboccireal”.I due infatti hanno ufficializzato la loro relazione nel 2014, stesso anno in cui si sono sposati e hanno annunciato l’arrivo del loro primo figlio. Enea, è nato a gennaio del 2015 mentre l’otto luglio del 2016 è venuto alla luce il secondogenito Pablo.