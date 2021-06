Laura Barriales mamma per la seconda volta: «Bienvenido Romeo!»

Laura Barriales è diventata mamma, è nato il figlio Romeo. Laura Barriales, già mamma di Melania, ha annunciato con un post su Instagram l’arrivo in famiglia del secondo suo secondo figlio, Romeo.

Laura Barriales mamma, è nato Romeo

Laura Barriales é diventata mamma per la seconda volta. La showgirl ha deciso di annunciare l’evento dal suo account Instagram è ha postato uno scatto che la vede insieme al figlio, seguito dalla didascalia: “Bienvenido Romeo”. Il piccolo è nato nella Clinica Sant'Anna di Lugano, in Svizzera, dove Laura Barrilales vive con il marito, l’imprenditore Fabio Cattaneo, da cui ha già avuto la primogenita Melissa.

Grande gioia, oltra alla mamma, anche per i numerosi fan che si sono congratulati per la nascita di Romeo nella bacheca. Numerosi anche i messaggi da parte degli amici vip come quelli di Samantha De Grenet, Federica Fontana, Melissa Satta, Jorge Lorenzo, Luca Marin e Filippa Lagerback.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Giugno 2021, 13:17

