Laura Barriales mamma, è nata Melania: «Alla fine ti tengo con me figlia mia!»

Martedì 30 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è diventataLa showgirl, 36 anni, ha annunciato l’arrivo della sua prima figlia,, attraverso un post dal suo profilo social. Su Instagram infatti Laura ha postato una foto assieme alla piccola, nata oggi martedì 30 ottobre, alla clinica Sant’Anna a Sorengo, vicino Lugano, in Svizzera, seguito dalla didascalia: “Alla fine ti tengo con me figlia mia!”, seguito dall’hashtag “il senso della vita”.Melania è nata dalla relazione di Laura col marito, l’imprenditore Laura Barriales, Fabio Cattaneo sposato in gran segreto quest’anno. Anche la gravidanza era stata annunciata dai social, Laura aveva postato una sua foto col pancino e un costume con scritto “Baby on board”, seguito dalla didascalia: “La famiglia è sempre stato il punto cardine della mia vita, dopo il matrimonio dell'anno scorso, finalmente posso coronare il mio sogno di diventare mamma. Una gioia immensa”.