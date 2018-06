Lapo Elkann in vacanza di lusso a Capri, crociera d'amore sullo yacht con la fidanzata Gala

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CAPRI – Una romantica crociera sul suo yacht per. Il rampollo di casa Agnelli, ora impegnato nella risto officina“Garage Italia”, ha deciso di prendersi qualche giorno di pausa sulle acque di Capri assieme alla sua nuova fidanzata,, direttrice vendite di una nota galleria d’arte che opera tra Svizzera, Londra e Italia.I due dopo un bagno si scambiano teneri baci e con la nuova fiamma Lapo può dimenticare la sua ex, la modella Cristina Saracino, che ha lasciato lo scorso dicembre dopo una vacanza in Brasile.